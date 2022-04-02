Російські солдати обкрадають все, що трапляється на їхньому шляху. "Одна з найкращих армій світу" наразі зуміла проявити себе лише як злочинці та негідники, які проявляють "геройство" лише в тероризуванні місцевого населення.

Читайте також "Ми – не москалі, ми не будемо вас ображати": як військові допомогли евакуюватися дідусеві

Пограбування аптеки

На Херсонщині ворожі солдати пограбували аптеку, не залишивши в ній жодних ліків. Мешканці Великої Балки бачили, як окупанти виносили цілі мішки з препаратами, навіть не приховуючи своїх дій.

Через крадіжку медикаментів місцеві мещканці залишилися без мождливості придбати необхідні лікарські препарати.

Дивіться також – Награбоване в Україні росіяни відправляють додому з білоруської пошти