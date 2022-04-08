Согласно информации, в Лисичанске из-за обстрелов загорелись – частный жилой дом, летняя кухня и хозяйственная постройка.

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Пожарно-спасательное подразделение ГСЧС ликвидировало пожар, однако под обломками обнаружили женщину без признаков жизни.

В Северодонецке в очередной раз российские изверги обстреляли многоэтажки – горели квартиры и склады. В Щедрищево горело сразу несколько жилых домов,

– сообщил Сергей Гайдай.

"В Кременной в течение дня спасатели боролись с пламенем в жилых домах и гаражах. В Тошковке и Диброве произошло возгорание сухой травы и подстилки хвойного леса", – добавил Гайдай.

Смотрите фотографии последствий российских обстрелов:

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