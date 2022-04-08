Згідно з інформацією, у Лисичанську через обстріли загорілися – приватний житловий будинок, літня кухня та господарча споруда.
Важливо Удар росіян по вокзалу в Краматорську: вже загинули 50 людей, серед них – 5 дітей
Пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС ліквідував пожежу, проте під уламками знайшли жінку без ознак життя.
У Сєвєродонецьку вкотре російські нелюди обстріляли багатоповерхівки – горіли квартири та склади. В Щедрищевому палало одразу декілька житлових будинків,
– повідомив Сергій Гайдай.
"У Кремінній протягом дня рятувальники боролися із полум’ям в житлових будинках та гаражах. В Тошківці та Діброві сталося загоряння сухої трави та підстилки хвойного лісу", – додав Гайдай.
Дивіться світлини наслідків російських обстрілів:
Вокзал Краматорська до та після удару окупантів: дивіться відео