Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что на Авдеевском направлении оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, но потерпели неудачу.

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В самой Авдеевке российские снаряды за сутки повредили несколько жилых домов, сельхозпредприятие и медицинское учреждение. Накануне оккупанты перебили газопровод и линии электроснабжения, но их восстанавливают.

В Очеретино повреждены дома и перебиты электросети. А в Марьинской общине под обстрелами Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка. Повреждено электроснабжение.

На Торецком направлении под огнем Градов населенный пункт Нью-Йорк и близлежащие села. Есть поврежденное жилище, но, к счастью, без пострадавших.

Смотрите фото повреждений из-за обстрелов оккупантов в Донецкой области:



Кстати, украинские защитники продолжают защищать Донбасс от оккупантов. В частности, за минувшие сутки, 20 апреля, на Донецком и Луганском направлениях военные ООС отразили 9 атак россиян. Там уничтожили не только военных личного состава, но и ряд российской техники.

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