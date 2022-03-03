Оккупанты обстреливают Энергодар: АЭС под угрозой
По городу Энергодару, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция, оккупанты открыли огонь.
Энергодарцы защищали свой город всеми способами, но захватчики прорвали оборону местных жителей. Теперь фашисты начали обстрел мирного города. Под угрозой и Запорожская атомная электростанция, которая расположена в Энергодаре.
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Тысячи работников атомной станции и простых жителей оказывали сопротивление оккупантам, не пропуская вражеские колонны через блокпост.
Однако под вечер 3 марта российские танки все-таки прорвались в город. Прямо сейчас на улицах Энергодара ведутся ожесточенные бои.
В результате фашистской атаки известно о по крайней мере 2 раненых гражданских, сообщил мэр города Дмитрий Орлов. Информация об их состоянии уточняется.
Российские оккупанты обстреливают Энергодар: смотрите видео
Мэр Энергодара также предостерегает, что, кроме бронетехники, в город зашли вражеские ДРГ. Жителям советуют оставаться дома, не включать свет и не открывать никому двери.
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Энергодар под обстрелом оккупантов: видео
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