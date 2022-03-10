Ляшко отметил, что российские убийцы уже взорвали машину с кислородом. К счастью, никто не пострадал.

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"Один из наших вызовов – доставлять кислород во все учреждения здравоохранения, где находятся пациенты с COVID, для того чтобы они могли продолжать терапию", – сказал министр.

Что с коронавирусом в Украине

По словам Ляшко, 10 марта зарегистрировали 6700 случаев заболевания. В больницы попали 5700 человек. Министр уточнил, что эти данные получили только из тех медучреждений, где есть возможность производить тестирование.

Россияне атакуют больницы

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении 10 марта снова прокомментировал обстрел россиянами роддома в Мариуполе. Он спросил, чем России угрожали детская больница, роддом в Мариуполе.

Что это за страна такая, боящаяся больниц, роддомов, Россия уничтожает их. Там что были маленькие бандеровцы, беременные женщины собирались стрелять по Ростову, кто-то в родильном унижал русскоговорящих?

– отметил глава государства.

Интересно – президент об атаке на роддом: смотрите видео

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