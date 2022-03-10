Ляшко зазначив, що російські вбивці вже підірвали машину з киснем. На щастя, ніхто не постраждав.

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"Один з наших викликів – доставляти кисень в усі заклади охорони здоров'я, де знаходяться пацієнти з COVID, для того, щоб вони могли продовжувати терапію", – сказав міністр.

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За словами Ляшка, 10 березня зареєстрували 6700 випадків захворювання. До лікарень потрапили 5700 людей. Міністр уточнив, що ці дані отримали лише з тих медустанов, де є можливість робити тестування.

Росіяни атакують лікарні

Президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні 10 березня знову прокоментував обстріл росіянами пологового будинку в Маріуполі. Він запитав, чим Росії загрожували дитяча лікарня, пологовий будинок в Маріуполі.

Що це за країна така, Росія, яка боїться лікарень, пологових, знищує їх. Там що були маленькі бандерівці, вагітні жінки збиралися стріляти по Ростову, хтось у пологовому принижував російськомовних?

– зазначив глава держави.

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