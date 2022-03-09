Український лідер пізно ввечері 9 березня записав чергове звернення, повідомляє 24 канал. Його основною темою став терористичний акт, який Росія вчинила у Маріуполі.

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Зеленський про обстріл пологового в Маріуполі

Володимир Зеленський запитав, чим Росії загрожували дитяча лікарня, пологовий будинок в Маріуполі.

Що це за країна така, Росія, яка боїться лікарень, пологових, знищує їх. Там що були маленькі бандерівці, вагітні жінки збиралися стріляти по Ростову, хтось у пологовому принижував російськомовних?

– зазначив глава держави.

Він додав: "що це було – "денацифікація лікарні?". Також Зеленський наголосив, що все, що росіяни роблять з Маріуполем, – за межею звірства.

Вечірнє звернення Зеленського за 9 березня: дивіться відео

Цинічна атака на Маріуполь

Російські загарбники 9 березня повністю знищили пологовий будинок у центрі Маріуполя, а також лікарню, дитяче відділення і терапію. Там перебували багато вагітних жінок та матерів з дітьми.

У Донецькій ОВА повідомили, що в результаті постраждали 17 людей – персонал та породіллі. За попередньою інформацією, серед дітей ніхто не травмувався. На щастя, жертв вдалося уникнути.

Згодом стало відомо, що росіяни наперед знали, що бомблять саме пологовий. Пропагандисти говорили про нього ще за 4 години до атаки.

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