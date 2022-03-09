Украинский лидер поздно вечером 9 марта записал очередное обращение, сообщает 24 канал. Его основной темой стал террористический акт, который Россия совершила в Мариуполе.

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Зеленский об обстреле роддома в Мариуполе

Владимир Зеленский спросил, чем России угрожали детская больница, роддом в Мариуполе.

Что это за страна такая, которая боится больниц, роддомов, Россия уничтожает их. Там что были маленькие бандеровцы, беременные женщины собирались стрелять по Ростову, кто-то в роддоме унижал русскоговорящих?

– отметил глава государства.

Он добавил: "что это было – денацификация больницы?". Также Зеленский подчеркнул, что все, что россияне делают с Мариуполем, за пределами зла."

Вечернее обращение Зеленского за 9 марта: смотрите видео

Циническая атака на Мариуполь

Российские захватчики 9 марта полностью уничтожили роддом в центре Мариуполя, а также больницу, детское отделение и терапию. Там находилось много беременных женщин и матерей с детьми.

В Донецкой ОВА сообщили, что в результате пострадали 17 человек – персонал и роженицы. По предварительной информации, среди детей никто не травмировался. К счастью, жертв удалось избежать.

Впоследствии стало известно, что россияне заранее знали, что бомбят именно роддом. Пропагандисты говорили о нем еще за 4 часа до атаки.

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