Полиция Луганщины сообщила, что оккупанты совершали обстрелы из артиллерийских, реактивных систем залпового огня, огнеметных систем – всего зарегистрировали 56 фактов обстрелов. Вели огонь по 6 населенным пунктам.

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Враг обстрелял Северодонецк, Лисичанск, Кременную, Попасную и Золотую, а также – поселок Белогоровка Попаснянской территориальной общины.

Россияне повредили многоэтажки, частные дома, магазины и здания учебных заведений. Враг даже заминировал улицы Лисичанска – одна из мин была обнаружена на пути эвакуационного автобуса.



Россияне обстреляли 6 населенных пунктов / Фото полиции Луганщины

Полицейские продолжают работать в усиленном режиме в условиях военного положения. Правоохранители документируют все факты военных преступлений россиян.



Враг повредил жилые дома / Фото полиции Луганской области