Поліція Луганщини повідомила, що окупанти здійснювали обстріли з артилерійських, реактивних систем залпового вогню, вогнеметних систем – загалом зареєстрували 56 фактів обстрілів. Гатили по 6 населеним пунктам.

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Ворог обстріляв Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінну, Попасну та Золоте, а також – селище Білогорівку Попаснянської територіальної громади.

Росіяни пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, магазини та будівлі закладів освіти. Ворог навіть замінував вулиці Лисичанська – одну з мін виявили на шляху евакуаційного автобуса.



Росіяни обстріляли 6 населених пунктів / Фото поліції Луганщини

Поліцейські продовжують працювати у посиленому режимі в умовах воєнного стану. Правоохоронці документують всі факти військових злочинів росіян.



Ворог пошкодив житлові будинки / Фото поліції Луганщини

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