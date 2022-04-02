Вороги поцілили в газогін снарядом. Про це повідомив голова Луганської ОВА 2 квітня.

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Під Сєвєродонецьком росіяни перебили газогін діаметром 500 міліметрів, майже вся область без газу,

– пише Гайдай.

Пошкоджений газогін розташований в зоні активних бойових дій. Тому в ремонтників немає можливості туди дістатися.

Якийсь час після влучання газ загорівся, але нам вдалося вчасно його перекрити. Загрози населенню та навколишньому середовищу, на щастя, немає.

Без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти – приблизно 60 тисяч будинків. Загалом без газопостачання перебувають 36 населених пунктів. Це – 131 944 абоненти.

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