Враги попали в газопровод снарядом. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 2 апреля.
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Под Северодонецком россияне перебили газопровод диаметром 500 миллиметров, почти вся область без газа,
– пишет Гайдай.
Поврежденный газопровод расположен в зоне активных боевых действий. Потому у ремонтников нет возможности туда добраться.
Спустя некоторое время после попадания газ загорелся, но нам удалось вовремя его перекрыть. Угрозы населению и окружающей среде, к счастью, нет.
Без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты – около 60 тысяч домов. В общей сложности без газоснабжения находятся 36 населенных пунктов. Это – 131 944 абонента.
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