Об этом в телеграме рассказал Дмитрий Живицкий, глава Сумской областной военной администрации. Он также опубликовал жуткие фото разрушенных домов.

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Пожары пришлось тушить под обстрелами

Живицкий отметил, что в результате атаки загорелись дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. К вечеру местные спасатели тушили пожары. Делали это в перерывах между артобстрелами. "Первые обстрелы были ночью, а днем продолжились. Горел продуктовый завод, магазины, повылетали окна в административных и частных домах", – уточнил глава ОВА.

Последствия вражеской атаки по Большой Писаревке / Фото с телеграм-канала Живицкого

По состоянию на ночь на 15 марта ВСУ ведут активные бои на Слобожанском направлении. Там российские захватчики хотят по меньшей мере окружить Сумы.

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