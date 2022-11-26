Российские военные нанесли авиаудар по городу Часов Яр Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадали три человека. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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"Оставаться в области – опасно"
Павел Кириленко рассказал, что в результате прямого попадания врага разрушен подъезд пятиэтажки. Кроме того, повреждены новостройка и склад.
Не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по гражданским в Донецкой области. Прилететь может куда угодно и в любое время. Оставаться в области – опасно! Эвакуируйтесь,
– подчеркнул глава Донецкой ОВА.
Также Павел Кириленко показал ужасные фото последствий прилета. В частности, все, что осталось от разрушенного русской армией дома. А на руинах – детская игрушка.
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Последствия российского удара по городу Часов Яр / Фото с телеграма Павла Кириленко
Где расположен Часов Яр: смотрите на карте
В Донецкой области от действий оккупантов уже погибли более 1200 человек
- По состоянию на утро 25 ноября от рук оккупантов в Донецкой области погибли не менее 1223 местных жителей. Еще 2638 получили ранения. Данные обнародовал глава ОВА.
- Павел Кириленко отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв российской армии в Мариуполе и Волновахе. Поэтому, к сожалению, количество погибших и раненых может быть значительно больше.
- Только за 25 ноября, по официальным данным, оккупанты ранили 3 человека в Бахмуте и одного жителя в Краматорске.
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