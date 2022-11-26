Російські військові завдали авіаудару по місту Часів Яр на Донеччині. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє людей. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Читайте також Десяток загиблих і понад пів сотні постраждалих: Росія потужно вдарила по Херсонщині

"Залишатися в області – небезпечно"

Павло Кириленко розповів, що внаслідок прямого влучання ворога зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки. Окрім того, пошкоджено новобудову та склад.

Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині. Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Залишатися в області — небезпечно! Евакуюйтесь,

– наголосив очільник Донецької ОВА.

Також Павло Кириленко показав страшні фото наслідків прильоту. Зокрема, усе, що залишилося від зруйнованого російською армією будинку. А на руїнах – дитяча іграшка.

Читайте також Ракета влучила у житловий будинок у Вишгороді: кількість жертв стрімко зросла

Наслідки російського удару по місту Часів Яр / Фото з телеграму Павла Кириленка

Де розташований Часів Яр: дивіться на карті

На Донеччині від дій окупантів вже загинули понад 1200 людей

Станом на ранок 25 листопада від рук окупантів у Донецькій області загинули щонайменше 1223 місцевих жителів. Ще 2638 – отримали поранення. Дані оприлюднив очільник ОВА.

Павло Кириленко зазначив, що, наразі неможливо встановити точну кількість жертв російської армії в Маріуполі та Волновасі. Тож, на жаль, кількість загиблих та поранених може бути значно більшою.

Лише за 25 листопада, за офіційними даними, окупанти поранили 3 людей у Бахмуті та одного жителя у Краматорську.

Варто переглянути – У звільненому Лимані знайшли масове поховання цивільних: дивіться відео