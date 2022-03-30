Оккупанты обстреляли Чернигов из минометов и артиллерии: хотели уничтожить пути в Киев

Российские убийцы ночью 29 марта обстреливали Чернигов. Они пытались уничтожить пути пересечения Десны.

Об этом рассказал городской глава Чернигова Владислав Атрошенко. Он отметил, что не верил в вероятное отступление России от Чернигова.

К теме Оккупанты перегруппировываются, отдельные подразделения выводят из Киевской и Черниговской областей

"Ночь получилась такой, как мы и ожидали. Каждое слово России – это ложь. Ночью у нас были серьезные артиллерийские и минометные обстрелы. Россияне пытались уничтожить все возможные пути пересечения реки Десны в направлении Киева", – сказал Атрошенко.

Ситуация в городе

Мэр заявил, что горожане живут в реальной гуманитарной катастрофе. У людей нет электроэнергии, тепла и воды. По словам Атрошенко, газ в городе есть далеко не везде.

Людям крайне тяжело. Уничтожены тысячи помещений. Я говорю о вчерашних бомбардировках,

– отметил мэр.

Кроме того, он добавил, что 28 марта был обстрелян один из микрорайонов города. Там есть погибшие и десятки раненых.

Заметьте – что на самом деле делают рашисты: смотрите видео