Очередное преступление против человечности оккупанты совершили 21 марта. А уже на следующий день в Министерстве внутренних дел рассказали детали ужасающего события.

Жуткие данные Уже 117 детей погибли в результате масштабного нападения России, – Офис Генпрокурора

Спасатели ГСЧС Украины эвакуировали 7 маленьких пациентов и 15 взрослых, 8 из которых – это врачи, в безопасное место,

– подытожили в МВД.

К счастью, огнеборцы начали быстро работать, поэтому никто не пострадал. Они смогли локализовать пожар еще до того, как пламя перекинулось с крыши на здание.

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