Черговий злочин проти людяності окупанти скоїли 21 березня. А вже наступного дня в Міністерстві внутрішніх справ розповіли деталі жахливої події.

Моторошні дані Вже 117 дітей загинули внаслідок масштабного нападу Росії, – Офіс Генпрокурора

Скільки дітей звідти вивели

Першим про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він сказав, що не розуміє, як може піднятися рука цілити у дітей.



Евакуація дитини з обстріляної лікарні / Фото з телеграму МВС

Рятувальники ДСНС України евакуювали 7 маленьких пацієнтів та 15 дорослих, 8 з яких – це лікарі, у безпечне місце,

– підсумували в МВС.

На щастя вогнеборці почали швидко працювати, тому ніхто не постраждав. Вони змогли локалізувати пожежу ще до того, як полум'я перекинулося з даху на будівлю.

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