Понад 150 дітей – поранені. Окупанти розстрілюють автобуси з малечою та скидають бомби на школи й дитсадки.

Важливо Окупанти незаконно вивезли на територію Росію 2389 дітей, – МЗС

Найбільше дітей постраждали:

у Київській області – 58,

Харківській – 40,

Чернігівській – 31,

Донецькій – 30,

Миколаївський – 24,

Києві – 16,

Житомирській – 15,

Херсонській – 15,

Сумській – 14.

Окупанти розстрілюють сім'ї

На Харківщині російський танк розстріляв авто, де їхала сім'я з двома дітьми. Родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором. Однак орки не зважали, батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець зазнав поранення.

У селі Костянтинівка Миколаївської області на території СТ "Південний Буг" під завалами будинків виявили обгорілі тіла 3 осіб, серед яких 7-річна дитина.

21 березня росіяни обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми з Маріуполя, 4 дитини відвезли до лікарень. Троє малюків потрапили під обстріл в Пологівському районі Запорізької області, ще одна дитина – в Каменському. Двоє з них – в тяжкому стані.

Пошкоджено понад 500 закладів освіти

Внаслідок бомбардувань та обстрілів орки пошкодили 548 закладів освіти, 72 з яких вже зруйновано повністю. Найбільше – у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в Києві.

На жаль, цифри не кінцеві

Ці дані не є остаточними. Наразі немає можливості оглянути місця обстрілу, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

Важливо – Окупанти атакували мирний мітинг у Херсоні: