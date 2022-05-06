Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он подчеркнул, что ночь в области не была спокойной.

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Еще раз обстреляли Синельниковский район

Военные страны-агрессора этой ночью обстреляли несколько районов Днепропетровской области. Речь идет о Криворожском, а также Синельниковском.

Из "Градов" оккупанты ударили по Зеленодольской, а также Широковской общинам. Попали вражеские снаряды в два села. К счастью, в результате ударов никто не пострадал.

Что касается Покровской общины, то по ней ударили ракетой. Она попала в поле. В этом случае тоже обошлось без пострадавших и жертв.

Накануне ракетами атаковали Днепр

Поздним вечером, 4 мая, российские захватчики выпустили две ракеты по Днепру. Одну из них удалось сбить Силам ПВО, а другая попала в железнодорожный объект транспортной инфраструктуры.

Отметим, что о взрывах в городе сообщили его жители. Они услышали удары около 20:00. Произошло это вскоре после оглашения сигнала о воздушной тревоге. Через несколько часов в 22:16 в Днепропетровской ОВА подтвердили вражескую атаку.

Что касается самого удара по городу, то он был очень сильным. Ярким доказательством этого являются выбитые стекла в домах вокруг. Также разбилось стекло павильона остановки, расположенной в районе вражеской атаки.

Мы не устаем напоминать о том, что игнорировать сигналы о воздушной тревоге ни в коем случае не стоит. Как только прозвучит сирена – отправляйтесь немедленно в укрытие. Помните, что оккупанты чрезвычайно непредсказуемы, и невозможно спрогнозировать, куда прилетит в следующий раз.

Оккупанты уже атаковали Синельниковский район

Так, 4 мая, российские военные с помощью "Градов" обстреливали Великомихайловскую общину, принадлежащую Синельниковскому району. Тогда глава Днепропетровской ОВ сообщил о повреждении десятков жилых домов. Также в магазине, школе и детском саду вылетели стекла. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

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