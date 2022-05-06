Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він підкреслив, що ніч в області не була спокійною.

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Вкотре обстріляли Синельниківський район

Військові країни-агресорки цієї ночі обстріляли кілька районів Дніпропетровської області. Мовиться про Криворізький, а також Синельниківський.

З "Градів" окупанти вдарили по Зеленодольській, а також Широківській громадах. Влучили ворожі снаряди у два села. На щастя, внаслідок ударів ніхто не постраждав.

Що стосується Покровської громади, то по ній вдарили ракетою. Вона влучила у поле. У цьому випадку також обійшлося без постраждалих і жертв.

Напередодні ракетами атакували Дніпро

Пізно ввечері, 4 травня, російські загарбники випустили дві ракети по Дніпру. Одну з них вдалося збити Силам ППО, а інша влучила в залізничний об'єкт транспортної інфраструктури.

Зауважимо, що про вибухи у місті повідомили його мешканці. Вони почули удари близько 20:00. Сталося це невдовзі після оголошення сигналу про повітряну тривогу. Через кілька годин, о 22:16, у Дніпропетровській ОВА підтвердили ворожу атаку.

Що стосується самого удару по місту, то він був дуже сильним. Яскравим доказом цього є вибиті шибки у будинках навколо. Також розбилося скло павільйону зупинки, розташованої в районі ворожої атаки.

Ми не втомлюємося нагадувати про те, що ігнорувати сигнали про повітряну тривогу ні в якому разі не варто. Щойно пролунає сирена – вирушайте негайно до укриття. Пам'ятайте, що окупанти надзвичайно непередбачувані, і неможливо спрогнозувати, куди прилетить наступного разу.

Окупанти вже атакували Синельниківський район

Так, 4 травня, російські військові за допомогою "Градів" обстрілювали Великомихайлівську громаду, яка належить до Синельниківського району. Тоді глава Дніпропетровської ОВА повідомив про пошкодження десятків житлових будинків. Також у магазині, школі та дитячому садку повилітали шибки. На щастя, обійшлося без постраждалих, а також жертв.

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