Несмотря на это, границы Днепропетровской области защищены от оккупантов. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

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К сожалению, есть жертва

В результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один человек.

Сегодня на Днепропетровщине зафиксирован один вражеский обстрел из Херсона по окрестностям Криворожского района. К сожалению, один человек погиб,

– заявил Лукашук.

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