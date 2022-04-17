Попри те кордони Дніпропетровської області захищені від окупантів. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Зауважте Провокація росіян: окупанти хочуть вдарити по Херсону з "Градів" та звинуватити ЗСУ

На жаль, є жертва

Унаслідок ворожого обстрілу, на жаль, загинула одна людина.

Сьогодні на Дніпропетровщині зафіксовано один ворожий обстріл з Херсонщини по околицям Криворізького району. На жаль, одна людина загинула,

– заявив Лукашук.

До теми – окупанти впритул розстріляли українку: дивіться відео