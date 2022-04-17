Попри те кордони Дніпропетровської області захищені від окупантів. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
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На жаль, є жертва
Унаслідок ворожого обстрілу, на жаль, загинула одна людина.
Сьогодні на Дніпропетровщині зафіксовано один ворожий обстріл з Херсонщини по околицям Криворізького району. На жаль, одна людина загинула,
– заявив Лукашук.
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