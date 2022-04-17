Мешканцям Херсона потрібно бути пильними та дбати про свою безпеку. Російські окупанти готують дуже небезпечну провокацію.

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Провокативний обстріл "Градами"

У районі Антонівського мосту російські окупанти розвертають свої "Гради" у напрямку міста. Вони хочуть завдати потужного удару та звинуватити у ньому ЗСУ.

Мета ворога – спровокувати "причину" для "порятунку" Херсона через проведення так званого "референдуму".

Українцям нагадують: хоробрі воїни ЗСУ ніколи не відкривають вогонь по будинках мирних мешканців. Розголос планів росіян може зірвати їх злочинні наміри.

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