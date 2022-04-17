Жителям Херсона нужно быть бдительными и заботиться о своей безопасности. Российские оккупанты готовят очень опасную провокацию.

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Провокативный обстрел "Градами"

В районе Антоновского моста российские оккупанты разворачивают свои "Грады" в направлении города. Они хотят нанести мощный удар и обвинить в нем ВСУ.

Цель врага – спровоцировать "причину" для "спасения" Херсона из-за проведения так называемого "референдума".

Украинцам напоминают: храбрые воины ВСУ никогда не открывают огонь по домам мирных жителей. Огласка планов россиян может сорвать их преступные намерения.

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