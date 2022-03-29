Оккупанты обстреляли дворец творчества учеников в Николаеве – видео последствий

В Николаеве, где раньше обстреляли ОВА, россияне уничтожили Дворец творчества учеников. Это – очередное военное преступление боевиков России.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские оккупанты цинично обстреляли Дворец детского творчества.

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Во Дворце, к счастью, никого не было. В результате обстрела в центре выбило окна и двери.

Наш Дворец творчества учеников. Российские пропагандисты обязательно скажут, что там была военная база,

– написал Сенкевич.

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