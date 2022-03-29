Оккупанты обстреляли дворец творчества учеников в Николаеве – видео последствий
29 марта 2022 , 18:29Читати новину українською
Источник:Александр Сенкевич
В Николаеве, где раньше обстреляли ОВА, россияне уничтожили Дворец творчества учеников. Это – очередное военное преступление боевиков России.
Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские оккупанты цинично обстреляли Дворец детского творчества.
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Во Дворце, к счастью, никого не было. В результате обстрела в центре выбило окна и двери.
Наш Дворец творчества учеников. Российские пропагандисты обязательно скажут, что там была военная база,
– написал Сенкевич.
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