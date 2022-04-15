Денисова подчеркнула, что российские оккупанты в очередной раз применяют оружие, чтобы не допустить эвакуации мирного населения. Такие действия – это военное преступление.

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Во время эвакуации жителей из города Старобельск Луганской области в Днепр по двум автобусам рашисты открыли огонь – есть раненые и погибшие,

– заявила Денисова.

Она также сообщила, что в результате обстрелов эвакуационных автобусов с жителями поселка Борово Изюмского района Харьковской области, по предварительным данным, погибли 7 человек. Еще 27 получили ранения.

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