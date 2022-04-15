Денісова наголосила, що російські окупанти вкотре застосовують зброю, аби не допустити евакуації мирного населення. Такі дії – це воєнний злочин.

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Під час евакуації жителів з міста Старобільськ Луганської області до Дніпра по двох автобусах рашисти відкрили вогонь – є поранені та загиблі,

– заявила Денісова.

Вона також повідомила, що внаслідок обстрілів евакуаційних автобусів з мирними жителями селища Борово Ізюмського району Харківської області, за попередніми даними, загинули 7 людей. Ще 27 – отримали поранення.

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