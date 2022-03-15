Оккупанты обстреляли эвакуационный автобус в Луганской области
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Оккупанты в очередной раз не дают безопасно эвакуировать жителей Луганщины. Российские боевики цинично обстреляли автобус.
Автобус БФ "Восток-СОС" попал под обстрелы 15 марта. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Евакуация на Луганщине
Он отметил, что вывозить людей из Рубежного помогали волонтеры. В городе под обстрелами осталось 200 человек.
По информации главы Луганской ОВА, автобус из Северодонецка успешно добрался до Новозолотаровки.
Из-за циничных обстрелов оккупантов и опасности для граждан, эвакуация 16 марта – под вопросом.
Отметим, что за 14 марта эвакуировали почти 4 тысяч жителей Киевщины и Луганщины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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