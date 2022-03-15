Оккупанты обстреляли эвакуационный автобус в Луганской области

Оккупанты в очередной раз не дают безопасно эвакуировать жителей Луганщины. Российские боевики цинично обстреляли автобус.

Автобус БФ "Восток-СОС" попал под обстрелы 15 марта. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Евакуация на Луганщине

Он отметил, что вывозить людей из Рубежного помогали волонтеры. В городе под обстрелами осталось 200 человек.

По информации главы Луганской ОВА, автобус из Северодонецка успешно добрался до Новозолотаровки.

Из-за циничных обстрелов оккупантов и опасности для граждан, эвакуация 16 марта – под вопросом.

Отметим, что за 14 марта эвакуировали почти 4 тысяч жителей Киевщины и Луганщины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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