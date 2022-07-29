Последствиями вражеских обстрелов с 24 каналом поделился корреспондент из Кропивницкого Владимир Иванченко. Он рассказал, что оккупанты выпустили по городу две ракеты.

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Куда попали вражеские ракеты

По его словам, они попали в ангар летной академии, частного авиационного предприятия и аэропорта.

Этот аэропорт активно занимался пассажирскими перевозками за границу и по Украине еще в 90-е годы. Но с 2000-х его не использовали, там размещались только тренировочные самолеты, на которых учились летать курсанты академии,

– отметил Иванеченко.

Корреспондент говорит, что эти самолеты сейчас неисправны. Также удар повредил авиационную технику, гражданский самолет Ан-26.

Иванченко добавил, что в результате удара 26 человек ранены, из них один находится в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницу и оказали помощь. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

Местные власти подтвердили, что из 25 госпитализированных один человек остается в очень тяжелом состоянии, 9 – в тяжелом, остальные – средняя степень тяжести. Все стабилизированы.

Местные рассказывают, что воздушная тревога началась в 12:20, а уже через минуту-две произошел ракетный обстрел. "Люди еще бежали в укрытие и видели, как пролетают ракеты, сразу услышали два взрыва", – говорит корреспондент.

Иванченко подчеркнул, что это уже второй прилет по Кропивницкому за неделю. Так, 23 июля оккупанты обстреляли 2 объекта инфраструктуры восемью ракетами "Калибр" и 5 ракетами X-22. Тогда погиб военный и 2 охранника трансформаторной подстанции.

Добавим, что с утра 29 июля над Кировоградщиной снова пролетали вражеские ракеты. Однако сработало ПВО и над селом Мироновка Светловодской общины сбили крылатую ракету. Она разлетелась обломками по селу.

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