Про наслідки ворожого обстрілу 24 каналу поділився кореспондент з Кропивницького Володимир Іванченко. Він розповів, що окупанти випустили по місту дві ракети.

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За його словами. вони влучили в ангар льотної академії, приватного авіаційного підприємства та аеропорт.

Цей аеропорт активно займався пасажирськими перевезеннями за кордон та по Україні ще в 90-х роках. Але з 2000-х його не використовували, там розміщувалися лише тренувальні літаки, на яких вчилися літати курсанти академії,

– зазначив Іванеченко.

Кореспондент каже, що ці літаки зараз несправні. Також удар пошкодив авіаційну техніку, цивільний літак АН-26.

Іванченко додав, що внаслідок удару 26 людей поранено, з них один перебуває в тяжкому стані. Постраждалих доправили до лікарні та надали допомогу. Наразі їх стан оцінюється як задовільний.

Місцева влада підтвердила, що із 25-ти госпіталізованих один чоловік залишається в дуже тяжкому стані, 9 – в тяжкому, решта – середній ступінь тяжкості. Всі стабілізовані.

Місцеві розповідають, що повітряна тривога розпочалася о 12:20, а вже за хвилину-дві стався ракетний обстріл. "Люди ще бігли в укриття і бачили, як пролітають ракети, одразу почули два вибухи", – каже кореспондент.

Іванченко наголосив, що це вже другий приліт по Кропивницькому за тиждень. Так,23 липня окупанти обстріляли 2 об'єкти інфраструктури вісьмома ракетами "Калібр" та 5 ракетами X-22. Тоді загинув військовий та 2 охоронці трансформаторної підстанції.

Додамо, що зранку 29 липня над Кіровоградщиною знову пролітали ворожі ракети. Проте спрацювало ППО і над селом Миронівка Світловодської громади збили крилату ракету. Вона розлетілася уламками по селищу.

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