Оккупанты обстреляли лицей на Харьковщине: есть погибший и раненые дети

Российские захватчики обстреляли учебное заведение на Харьковщине. Враг цинично бил из артиллерии по Дергачевском лицее № 3.

Это произошло 7 марта около 9:30. Такую информацию в своем фейсбуке обнародовал Вячеслав Задоренко, мэр города Дергачи.

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Какова ситуация в Дергачах

После этого обстрелы города продолжались. По словам Задоренко, есть информация об одном погибшем на улице Каштановой. В Дергачевскую больницу доставили раненых, среди них – дети.

Городской глава призвал жителей Дергачей найти надежные укрытия, спрятаться там и пока не выходить на улицу.

Последствия обстрела в Дергачах / Фото с фейсбук-страницы Задоренко

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