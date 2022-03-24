Оккупанты обстреляли многоэтажку в Вышгороде

Полиция Киевской области сообщила об артобстрелах в Вышгородском районе. В результате была повреждена многоэтажка.

Известно, что 24 марта 2022 года полицейские зафиксировали последствия обстрелов на окраине райцентра.

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"Оккупанты из тяжелой артиллерии осуществили обстрелы в направлении жилого массива окраины Вышгорода. В результате обстрела была повреждена многоэтажка. По предварительным данным пострадавших нет", – сообщили в полиции Киевской области.

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