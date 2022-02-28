Оккупанты обстреляли нефтебазу в Ахтырке

Российские захватчики снова начали обстреливать Ахтырку. Снаряд оккупантов попал в нефтебазу.

Соответствующую информацию подтвердили в Сумской военно-гражданской администрации. В сети также было обнародовано видео, на нем видно, как в небо вздымается черный дым.

Читайте также Враг бесщадно обстреливает Чернигов: горит Эпицентр

В Ахтырке снаряд попал в нефтебазу,

– говорится в сообщении.