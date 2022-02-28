Оккупанты обстреляли нефтебазу в Ахтырке

28 февраля 2022 , 12:55
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Источник:

Суспільне Сумы

Российские захватчики снова начали обстреливать Ахтырку. Снаряд оккупантов попал в нефтебазу.

Соответствующую информацию подтвердили в Сумской военно-гражданской администрации. В сети также было обнародовано видео, на нем видно, как в небо вздымается черный дым.

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В Ахтырке снаряд попал в нефтебазу,
– говорится в сообщении.

Автор: Олег Васьків