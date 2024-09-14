Под вечер враг совершил ракетный удар по Одесскому району. Погибла супружеская пара.

В результате российской ракетной атаки, предварительно, с запрещенной кассетной боевой частью, в пригороде Одессы повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Во время проведения обследования обнаружены тела двух погибших: мужчины и женщины 1958 и 1962 годов рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших..

Также пострадала 65-летняя женщина. Она получила осколочное ранение головы и правого тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.