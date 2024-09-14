Росія вбила двох людей на Одещині 14 вересня

Надвечір ворог здійснив ракетний удар по Одеському району. Загинула подружня пара. Внаслідок російської ракетної атаки, попередньо, з забороненою касетною бойовою частиною, у передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Під час проведення обстеження виявлені тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих…

– написав Олег Кіпер.

У цьому будинку жили люди, але окупанти вирішили, що можуть вершити чужі долі / Фото з телеграм-каналу Олега Кіпера

Він повідомив, що також постраждала 65-річна жінка. Вона дістала осколкове поранення голови та правого кульшового суглоба. Потерпілу госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

"Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини", – підсумував очільник ОВА.

24 Канал також висловлює глибокі співчуття усім, хто знав загиблих! Росія має відповісти за вбивство!