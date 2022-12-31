Оккупантам не уничтожить наш дух

О "новогоднем подарке" от оккупантов сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Он показал последствия атаки, а также уцелевший украинский флаг.

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В руках полицейской из "Белых ангелов" – почти уцелевший украинский флаг из разбитого отдела полиции. Россия уничтожила здание, но не наш дух! И с каждым днем мы становимся сильнее и устойчивее,

– написал Клименко.

Последствия удара кафиров по отделению полиции / Фото Игорь Клименко

Что известно о потерпевшем

По данным Клименко, в результате атаки россиян пострадавший - ранение получил полицейский. У него травмы средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь.

Видео из атакованного участка в Лимане:

Заметим, что сегодня оккупанты также атаковали военный городок в Черниговской области. Предварительно известно, что избивали баллистической ракетой.

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В ночь на 31 декабря россияне атаковали Марьинку и окрестности Очеретинского общества на Донетчине. Кроме того:

в результате атаки по Дальнему ранены два человека, повреждены частные дома и хозяйственные постройки;

враги ударили ракетами по Константиновке: повредили транспортное предприятие, частный дом, без пострадавших;

обстреляли окрестности Торецкой и Соледарской общин.

За сутки 30 декабря в результате вражеских обстрелов в Донецкой области – 3 погибших, 3 раненых.