Окупантам не знищити наш дух

Про "новорічний подарунок" від окупантів повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко. Він показав наслідки атаки, а також вцілілий український прапор.

Увага Контрнаступ ЗСУ на Донбасі, ситуація біля Кремінної: карта бойових дій станом на 31 грудня

В руках поліцейської з "Білих янголів" – майже вцілілий український прапор із розбитого відділу поліції. Росія знищила будівлю, але не наш дух! І з кожним днем ми стаємо сильнішими та стійкішими,

– написав Клименко.

Наслідки удару окупантів по відділку поліції / Фото Ігор Клименко

Що відомо про потерпілого

За даними Клименка, внаслідок атаки росіян є постраждалий – поранення отримав поліцейський. У нього травми середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу.

Відео з атакованого відділку в Лимані:

Зауважимо, що сьогодні окупанти також атакували військове містечко в Чернігівській області. Попередньо відомо, що били балістичною ракетою.

Ворог обстрілює Донеччину: останні новини

У ніч проти 31 грудня росіяни атакували Мар'їнку та околиці Очеретинської громади на Донеччині. Окрім того:

внаслідок атаки по Дальньому поранені дві людини, пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди;

вороги вдарили ракетами по Костянтинівці: пошкодили транспортне підприємство, приватний будинок, без постраждалих;

обстріляли околиці Торецької та Соледарської громад.

За добу 30 грудня внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області – 3 загиблих, 3 поранених.