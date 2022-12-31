Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, у якому стані люди. Він закликав мешканців бути максимально обережними, адже Росія збільшила інтенсивність атак.
Зауважте На Чернігівщині та Київщині чули звуки вибухів: ймовірно, спрацювала ППО
Що відомо про наслідки атаки росіян
Сьогодні вночі (проти 31 грудня – 24 канал) ворог завдав ракетного удару по Чернігівщині. Ра**сти цілили по одному із військових містечок. За попередньою інформацією, це була балістична ракета "Іскандер", траєкторію якої практично неможливо простежити наявними ППО,
– заявив Чаус.
Додав також, що інтенсивність обстрілів зросла. Окупанти гатять з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.
На щастя, внаслідок атаки по військовому містечку, люди не постраждали. Проте 30 грудня від снаряда росіян в Семенівці загинула жінка.
"Ворог-терорист. Саме так виглядає агонія. Саме тому у ці дні треба бути максимально пильними", – закликали в ОВА.