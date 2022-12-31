Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, у якому стані люди. Він закликав мешканців бути максимально обережними, адже Росія збільшила інтенсивність атак.

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Що відомо про наслідки атаки росіян

Сьогодні вночі (проти 31 грудня – 24 канал) ворог завдав ракетного удару по Чернігівщині. Ра**сти цілили по одному із військових містечок. За попередньою інформацією, це була балістична ракета "Іскандер", траєкторію якої практично неможливо простежити наявними ППО,

– заявив Чаус.

Додав також, що інтенсивність обстрілів зросла. Окупанти гатять з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.

На щастя, внаслідок атаки по військовому містечку, люди не постраждали. Проте 30 грудня від снаряда росіян в Семенівці загинула жінка.

"Ворог-терорист. Саме так виглядає агонія. Саме тому у ці дні треба бути максимально пильними", – закликали в ОВА.