Как сообщила гуманитарная миссия "Пролиска", в результате обстрела повредили 2 жилых дома.

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На горячую линию гуманитарного центра позвонила социальная работница, которая живет в поселке Травневое. Женщина рассказала, что во время обстрела оккупанты повредили 2 домовладения по улице Тихая.

В одном доме, по ее словам, разбита шиферная кровля, а в другом, по соседству, где живет женщина с инвалидностью, повреждено пластиковое окно.

Обратите внимание! Травневое – поселок с ограниченным доступом, расположенный на линии разграничения подконтрольной и неподконтрольной правительству Украины сторон. На данный момент в нем проживает 66 человек, большинство из которых пенсионеры и переселенцы.

Поселок Травневое: карта



Оккупанты обстреляли жилые дома / Фото Гуманитарная миссия "Пролиска"



Обстрелами повредили крышу и окна / Фото гуманитарная миссия "Пролиска"

Заметим, что за минувшие сутки, 14 декабря, пророссийские боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Украинский защитник получил ранение, его доставили в больницу. Сейчас воину оказывают помощь в госпитале. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.