В настоящее время воину оказывают помощь в госпитале. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Актуально Сколько пленных украинцев находятся в застенках боевиков: среди них есть и военные

Враг дважды применил запретное вооружение

С 7 раз, когда вражеские войска нарушили режим тишины, дважды было применено запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Где стреляли оккупанты:

вблизи Новолуганска боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в направлении Новотошкивского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов; возле Авдеевки и Гранитного боевики открыли огонь из минометов калибра 120 миллиметров;

боевики открыли огонь из минометов калибра 120 миллиметров; в направлении Старогнатовки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Новомихайловки оккупанты использовали ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;

оккупанты использовали ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие; также возле Водяного они произвели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы,

– отметили в штабе ООС.

Украинские военные контролируют ситуацию и выполняют задания по сдерживанию агрессора.

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Главное о войне на Донбассе: последние новости

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власть готова к компромиссам насчет Донбасса, однако у них есть четкая граница.

На уступки, как этого хочет Россия, Киев идти не будет.

Тем временем украинская разведка сообщает, что войска оккупантов приводили в боевую готовность.

К серьезному международному диалогу для прекращения войны в Украине призвал Папа Римский Франциск.

О том, как Россия пугает Украину наступлением в VETERANO блог:

Текст публикации штаба ООС:

Вооруженные формирования российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

За прошедшие сутки, 14 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.