В настоящее время воину оказывают помощь в госпитале. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.
Актуально Сколько пленных украинцев находятся в застенках боевиков: среди них есть и военные
Враг дважды применил запретное вооружение
С 7 раз, когда вражеские войска нарушили режим тишины, дважды было применено запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Где стреляли оккупанты:
- вблизи Новолуганска боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в направлении Новотошкивского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;
- возле Авдеевки и Гранитного боевики открыли огонь из минометов калибра 120 миллиметров;
- в направлении Старогнатовки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Новомихайловки оккупанты использовали ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;
- также возле Водяного они произвели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы,
– отметили в штабе ООС.
Украинские военные контролируют ситуацию и выполняют задания по сдерживанию агрессора.
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Главное о войне на Донбассе: последние новости
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власть готова к компромиссам насчет Донбасса, однако у них есть четкая граница.
- На уступки, как этого хочет Россия, Киев идти не будет.
- Тем временем украинская разведка сообщает, что войска оккупантов приводили в боевую готовность.
- К серьезному международному диалогу для прекращения войны в Украине призвал Папа Римский Франциск.
О том, как Россия пугает Украину наступлением в VETERANO блог:
Текст публикации штаба ООС:
Вооруженные формирования российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
За прошедшие сутки, 14 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.