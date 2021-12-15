Зараз воїну надають допомогу у госпіталі. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Актуально Скільки полонених українців перебувають у катівнях бойовиків: серед них є й військові

Ворог двічі застосував заборонене озброєння

З 7 разів, коли ворожі війська порушили режим тиші, двічі було застосовано заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли окупанти:

поблизу Новолуганська бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;

окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів; біля Авдіївки та Гранітного бойовики відкрили вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів;

бойовики відкрили вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів; у напрямку Старогнатівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Новомихайлівки окупанти використали ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю;

окупанти використали ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю; також біля Водяного вони здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли,

– зазначили у штабі ООС.

Українські військові контролюють ситуацію і виконують завдання зі стримування агресора.

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Головне щодо війни на Донбасі: останні новини

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада готова до компромісів щодо Донбасу, проте у них є чітка межа.

На поступки, як цього бажає Росія, Київ йти не буде.

Тим часом, українська розвідка повідомляє, що війська окупантів приводили в бойову готовність.

До серйозного міжнародного діалогу задля припинення війни в Україні закликав і Папа Римський Франциск.

Про те, як Росія лякає Україну наступом у VETERANO блог:

Текст публікації штабу ООС:

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.