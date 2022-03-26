Оккупанты обстреливают склады с продовольствием не только на Луганщине, но и в других областях. В результате ударов возникают пожары. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова 26 марта.

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Рашисты системно уничтожают продуктовые склады и в других регионах страны, недавно артиллерией было разрушено хранилище продовольствия на Киевщине.

– пишет Денисова.

Чиновница отмечает, что лишение мирных жителей продовольствия является грубым нарушением международного гуманитарного права. Она обратилась к международному сообществу с просьбой отреагировать на ситуацию.

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