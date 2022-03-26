Окупанти обстрілюють склади з харчами не лише на Луганщині, а й інших областях. Внаслідок ударів виникають пожежі. Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова 26 березня.

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Рашисти системно знищують продуктові склади і в інших регіонах країни, нещодавно артилерією будо зруйновано сховище продовольства на Київщині,

– пише Денісова.

Чиновниця наголошує, що позбавлення мирних жителів продовольства є грубим порушення міжнародного гуманітарного права. Вона звернулася до міжнародної спільноти з проханням відреагувати на ситуацію.

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