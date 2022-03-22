Оккупанты обстреляли север Житомирщины: уничтожены жилые дома
22 марта 2022 , 09:51Читати новину українською
Источник:фейсбук ГСЧС Житомирщины
Российские оккупанты 21 марта цинично обстреляли север Житомирщины. Вследствие этого в двух населенных пунктах Малинской общины Коростенского района уничтожено 3 жилых дома.
Российские захватчики повредили еще 10 частных жилых домов и 2 хозяйственные постройки.
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По данным ГСЧС, в результате обстрела погибших и травмированных нет. Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ на месте происшествия работали спасатели.
Оккупанты обстреляли север Житомирщины / Фото ГСЧС
Спасатели тушат пожар, который возник из-за обстрелов: смотрите видео