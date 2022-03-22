Оккупанты обстреляли север Житомирщины: уничтожены жилые дома

Российские оккупанты 21 марта цинично обстреляли север Житомирщины. Вследствие этого в двух населенных пунктах Малинской общины Коростенского района уничтожено 3 жилых дома.

Российские захватчики повредили еще 10 частных жилых домов и 2 хозяйственные постройки.

К теме Ожидаем в ближайшие дни обострение, – мэр Житомира

По данным ГСЧС, в результате обстрела погибших и травмированных нет. Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ на месте происшествия работали спасатели.

Оккупанты обстреляли север Житомирщины / Фото ГСЧС

Спасатели тушат пожар, который возник из-за обстрелов: смотрите видео