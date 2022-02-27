Автомобиль в этот момент ехал на вызов. Снаряды начали попадать рядом с транспортом между территориями Гадячской и Сиргиевской территориальных общин. Об этом сообщила известная певица Русланы Лыжичко.

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Кто пострадал во время обстрела

Событие произошло примерно в 6 часов утра. Ранение получил водитель кареты скорой, которую сразу госпитализировали и начали оперировать. Также пострадал фельдшер, однако у него, к счастью, были только ушибы.

Это не армия, это террористы! Ищем теперь бронежилеты и каски для бригад скорой помощи,

– Руслана о действиях оккупантов.

Она добавила, что это должны быть специальные бронежилеты и каски, а не военные. Ведь красный крест на белом – самая лучшая защита на любой войне.

Попавшая под обстрел оккупантов скорая / Фото 24 канала

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Читайте текст сообщения Русланы Лыжичко:

В Полтаве, Гадячская ОТО между Сиргиевской ОТО. Была обстрелена машина экстренной помощи, которая двигалась по вызову. Водитель ранен, прооперирован ЛИЛ Гадяч, у фельдшера были ушибы. Это не армия, это террористы! Ищем теперь бронежилеты и каски для бригад скорой помощи.

Для гражданских граждан не покупают военные, так как все времена Красный крест на белом была лучшая защита на всех войнах.