Авто в цей момент їхало на виклик. Снаряди почали влучати поряд із транспортом між територіями Гадяцької та Сіргієвської територіальних громад. Про це повідомила відома співачка Руслани Лижичко.

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Хто постраждав під час обстрілу

Подія сталася приблизно о 6 годині ранку. Поранення отримав водій карети швидкої, якого одразу госпіталізували та почали оперувати. Також постраждав фельдшер, проте в нього, на щастя, були тільки забої.​

Це не армія, це терористи! Шукаємо тепер бронежилети й каски для бригад швидкої допомоги,

– Руслана про дії окупантів.

Вона додала, що це мають бути спеціальні бронежилети й каски, а не військові. Адже червоний хрест на білому – найкращий захист на будь-якій війні.



Швидка, яка потрапила під обстріл окупантів / Фото 24 каналу

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Читайте текст допису Руслани Лижичко:

У Полтаві, Гадячська ОТГ між Сіргієвською ОТГ. Була обстрілена машина екстреної допомоги, яка рухалась на виклик. Водій поранений, прооперовано ЛІЛ Гадяч, фельдшер мав ушиби. Це не армія, це терористи! Шукаємо тепер бронежилети й каски для бригад швидкої допомоги.

Для медиків цивільних не купляють військові, так як усі часи Червоний хрест на білому був кращий захист на усіх війнах.