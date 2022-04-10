Источник в Дергачевском городском совете сообщил, что оккупанты постоянно готовят по городу.

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По его словам, за субботу, 9 апреля, в поселке Слатино трое погибших и двое раненых.

Сегодня снова с утра двое погибших, среди которых молодая девушка до 30 лет и мужчина 60 лет. Попали в частный дом, люди не успели добежать до подвала. И раненых пока не знаем, какое количество,

– сообщил собеседник.

Он добавил, что в общине каждый день новые разрушения от обстрелов. В общей сложности по общине более 500 разрушенных зданий. "У нас разные снаряды падают: и "Грады", и мины, и фугасные, и крылатые, кассетные так называемые", – говорит собеседник.

Гуманитарные коридоры нет возможности сделать, потому что люди под оккупацией в таких населенных пунктах:

Казачелопанский,

Цуповская,

Токаревский,

Проходовский,

Русско-Лозовский старостаты.

Там уже на грани гуманитарной катастрофы вопрос. По информации собеседника, в городские власти поступает информация, что люди вынуждены есть скот и даже собак.

Кстати, во временно оккупированных районах Харьковщины ситуация довольно сложная. Люди там не получают гуманитарной помощи, а оккупанты постоянно проводят обыски и часть жителей насильственно вывозят в Россию. Подробности – читайте по ссылке.

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