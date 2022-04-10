Джерело в Дергачівській міській раді повідомило, що окупанти постійно гатять по місту.

До теми За добу Харків обстріляли 66 разів: є загиблі та поранені

За його словами, за суботу, 9 квітня, в селищі Слатине троє загиблих і двоє поранених.

Сьогодні знову зранку двоє загиблих, серед яких молода дівчина до 30 років і чоловік 60 років. Влучили у приватний будинок, люди не встигли добігти до підвалу. І поранених поки не знаємо, яка кількість,

– повідомив співрозмовник.

Він додав, що в громаді щодня нові руйнування від обстрілів. Загалом по громаді понад 500 зруйнованих будівель. "У нас різні снаряди падають: і "гради", і міни, і фугасні, і крилаті, касетні так звані", – каже співрозмовник.

Гуманітарні коридори зробити немає можливості зробити, бо люди під окупацією в таких населених пунктах:

Казачолопанський,

Цупівський,

Токарівський,

Проходівський,

Русько-Лозівський старостати.

Там вже на межі гуманітарної катастрофи питання. За інформацією співрозмовника, до міської влади надходить інформація, що люди вимушені їсти худобу і навіть собак.

До слова, у тимчасово окупованих районах Харківщини ситуація доволі складна. Люди там не отримують гуманітарної допомоги, а окупанти постійно проводить обшуки та частину мешканців насильно вивозять до Росії. Деталі – читайте за посиланням.

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